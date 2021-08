Internationale overeenkomst met Taliban ’Vrij baan voor buitenlanders en Afghanen met reispapieren’

Door onze redactie buitenland Kopieer naar clipboard

Afghaanse burgers worden opgevangen in de Kosovaarse hoofdstad Pristina waar ze met Amerikaanse toestellen naar toe zijn vervoerd. Ⓒ REUTERS

WASHINGTON - Afghaanse tolken die met Nederlandse militairen of andere instanties hebben samengewerkt, wordt geen strobreed in de weg gelegd als ze in de toekomst naar Nederland willen komen.