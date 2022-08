LIVE | Chinese troepen naar Rusland voor grote militaire oefening

Bekijk ook: Soms is het beter niet alles goed te zien

07.00 - Chinese troepen naar Rusland voor militaire oefening

Chinese troepen doen eind deze maand mee aan een militaire oefening in Rusland. Het Chinese ministerie van Defensie schrijft woensdag in een verklaring dat het zo de banden met Moskou wil aanhalen. Aan de meerdaagse zogenoemde Vostok-oefening doen ook onder meer de landen Belarus, India en Mongolië mee.

Moskou heeft laten weten dat de legeroefening, die voor het laatst in 2018 in het Verre Oosten aan de grens met China werd gehouden, van 30 augustus tot 5 september plaatsvindt. In een verklaring schrijft het Chinese leger mee te doen „om de militaire samenwerking tussen de deelnemende landen te verbeteren.”

De oefening moet het vermogen versterken „om op verschillende veiligheidsdreigingen te reageren”, schrijft China. De „huidige internationale en regionale situatie” heeft niets te maken met de deelname van het Chinese leger aan de oefening, benadrukt Beijing.

Het is de tweede keer dit jaar dat Chinese en Russische soldaten samen oefenen. De laatste keer was eind mei, op het moment dat de Amerikaanse president Joe Biden de Japanse hoofdstad Tokio bezocht.

De woordvoerder van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken, Ned Price, zegt dat de Verenigde Staten „niets zoeken” achter de gezamenlijke oefening. Wel stelt Price dat „een nauwe relatie tussen China en Rusland de wereldwijde veiligheid ondermijnt.”

05.00 - Graanovereenkomst en wapengekletter rond kerncentrale inzet bezoek VN-chef

VN-chef António Guterres is donderdag in Oekraïne voor een bijeenkomst met de Oekraïense president Zelenski en diens Turkse ambtgenoot Erdogan. De ontmoeting in Lviv vloeit voort uit de vooralsnog geslaagde pogingen van Turkije en de VN om de voedselexport van Oekraïne over zee veilig te stellen.

Oekraïense voedselproducten, vooral graan, kunnen ondanks de oorlog dankzij de eind juli gesloten internationale overeenkomst van Oekraïense havens over de Zwarte Zee veilig naar Turkse wateren varen. Maar Guterres spreekt met Zelenski naar verwachting ook over mogelijkheden de strijd aan het front te beëindigen en in het bijzonder bij de grote kerncentrale van Enerhodar in de regio Zaporizja. Die kerncentrale viel aan het begin van de oorlog in Russische handen. Guterres hoopt behulpzaam te kunnen zijn bij het regelen van een nieuw bezoek van de VN-atoomwaakhond IAEA aan de kerncentrale.

Sinds Oekraïne, Rusland, Turkije en de VN een deal sloten over de export van Oekraïense landbouwproducten, is volgens de VN meer dan 560.000 ton graan uitgevoerd uit door de Oekraïense regering gecontroleerde havens. De oorlog tussen de twee kolossale exporteurs van onder meer graanproducten en kunstmest, Rusland en Oekraïne, heeft de wereldmarkt beroofd van een belangrijk deel van het aanbod van die producten. Dat leidt tot prijsstijgingen en in arme landen die afhankelijk zijn van de import, meteen tot levensbedreigende voedseltekorten.

Vrijdag brengt Guterres een bezoek aan de grootste haven van Oekraïne, Odessa. Zaterdag bezoekt hij het coördinatiecentrum in Istanbul waar afgevaardigden van Oekraïne, Rusland, Turkije en de VN de uitvoering van de graandeal regelen.

00.01 - Zes doden bij Russische raketaanval op Charkov: ’Cynische aanval op burgers’

Bij een raketaanval op de Oekraïense stad Charkov zijn woensdagavond zeker zes doden gevallen, melden lokale autoriteiten. De raketten zouden zijn ingeslagen op gebouwen in de woonwijk Saltivskyi.

Op onbevestigde beelden is te zien dat meerdere gebouwen in brand staan. Brandweerlieden bestrijden de vuurzee. Bij de aanval vielen ook zestien gewonden.

De Oekraïense president Volodomir Zelenski reageerde furieus op de aanval. „Dit is een cynische aanval op burgers, zonder enige rechtvaardiging. Het toont de machteloosheid van Rusland. Wij zullen dit nooit vergeven en zullen deze aanval wreken”, aldus Zelenski via Telegram.