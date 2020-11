Nieuw dodelijk Boliviaans virus over te dragen van mens op mens

In hoofdstad La Paz zijn vijf gevallen van het Chaparevirus geconstateerd. Drie mensen zijn inmiddels overleden. Chapare, genoemd naar de streek waar de uitbraak begon, lijkt op het levensgevaarlijke ebola. Waarschijnlijk wordt het door ratten aan de mens doorgegeven, zo melden wetenschappers van het Amerikaanse Centre for Disease Control and Prevention (CDC).

Chapare dook in 2004 voor het eerst op. Een 22-jarige boer stierf na een ziekbed met griepachtige klachten aangevuld met overgeven en bloedingen. Behandeling bleek niet mogelijk. Daarna bleef het jarenlang stil tot de ziekte in 2019 weer opdook in hoofdstad La Paz.

Twee patiënten die toen in het ziekenhuis lagen, hebben ook drie zorgmedewerkers besmet. Een patiënt, een werknemer van het ziekenhuis en een ambulancemedewerker overleden.

Later zijn nog drie gevallen van het Chaparevirus geconstateerd. Onder hen één kind. Alle drie overleefden de ziekte, zo schrijft The Independent.