Reddingsboei voor Waddenveren

De Terschellinger Stoomboot Maatschappij en Wagenborg Passagiersdiensten krijgen een lening van 3 en 1 miljoen euro om door te kunnen blijven varen. De bedrijven draaien in de wintermaanden altijd slechter en moeten juist in het voorjaar het geld verdienen om overeind te blijven. Nu iedereen zoveel mogelijk moet thuisblijven is het toerisme op de Waddeneilanden ingestort.

„Ze hebben in overleg met mij besloten om te blijven varen, zodat de eilanden bereikbaar blijven voor noodzakelijk personenverkeer en toelevering van goederen”, legt staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Infrastructuur) uit. Maar het gebrek aan inkomsten zorgt wel voor zware verliezen.

Om te zorgen dat de rederijen niet omvallen komt de bewindsvrouw met een lening om te zorgen dat de rekeningen betaald kunnen worden. De kredieten worden wel al dit jaar weer afgelost.