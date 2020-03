Dierenartsen ingezet in strijd tegen coronavirus

„We zijn aan onze inventarisatie begonnen”, vertelt Conny van Meurs van de KNMvD. „Er is een mail uitgestuurd naar al onze leden en er is een speciaal mailadres geopend.” De bedoeling is dat dierenartsen daarop aangeven welke medische hulpmiddelen (zoals beschermende kleding en beademingsapparatuur) ze hebben, en wat ze zouden kunnen missen als er grote tekorten ontstaan in ziekenhuizen. In Nederland zijn ruim vierduizend dierenartsen en vele daarvan hebben operatiekamers.

„We zamelen op dit moment nog niets in”, benadrukt Van Meurs. „Voorlopig ligt het nog bij de praktijken. Het is de bedoeling dat wij een beeld krijgen van wat er beschikbaar is en wat we zouden kunnen leveren.”

Laag pitje

,,De humane zorg gaat nu even voor”, vindt Esther Klok van dierenkliniek Winsum in Groningen. ,,Ik merk dat wij, maar ook veel dierenartsen die we kennen, de dierenzorg nu op een laag pitje hebben staan. Alleen de echte spoeddingen doen we nog. De apparatuur die wij hebben komt uit ziekenhuizen en zou daar ook gebruikt kunnen worden als het nodig is. We doen wat we kunnen.”

Niet alles uit de dierenklinieken is bruikbaar: een beademingsapparaat kan bijvoorbeeld alleen voor humane zorg worden ingezet als het een zogenaamde ’ventilatiecapaciteit’ heeft van minstens anderhalve liter. En ook mondkapjes in partijen kleiner dan duizend stuks worden ’niet in behandeling genomen’. Veel dierenartsen hebben de afgelopen tijd hun beschermende materiaal en mondkapjes afgestaan aan bijvoorbeeld lokale huisartsen. De KNMvD roemt de sympathie van die initiatieven, maar gaf vorige week al aan de boel graag te coördineren en gaat dat nu ook doen. „We verwachten wel een opdracht van het ministerie van LNV”, vertelt Van Meurs daarover.

Hard maken voor ’vitaal beroep’

Ondertussen maken dierenartsen zich hard om hun beroep op de lijst met ’vitale beroepen’ van het NCTV te krijgen. Op dit moment staan dierenartsen die werken in de voedselketen (vee-artsen bijvoorbeeld) erop, maar het KNMvD wil meer. Ook Stichting Dierenlot doet een noodoproep om dierenhulpverlening op de lijst te krijgen. De eerste dierenambulance-organisaties hebben namelijk al aangekondigd niet meer te gaan rijden. „Doordat een aantal vrijwilligers ziek thuis is en een aantal niet weg kan vanwege de kinderen, heeft deze organisatie moeten besluiten de activiteiten op te schorten en geen dierenambulanceritten meer te rijden”, vertelt Daniella van Gennep van de stichting.