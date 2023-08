Russen nemen Zuidoost-Azië over: ’Geen nanny meer te krijgen’

BANGKOK - Sinds de invasie van Oekraïne kunnen Russen niet meer zomaar naar populaire vakantiebestemmingen in Europa reizen. Dat heeft over de hele wereld nieuwe markten geopend voor de Russische toeristenindustrie die miljarden euro’s waard is. Velen blijven voor langere tijd, maar in Azië is niet iedereen blij met hun komst. Phuket werd in juni opgeschrikt door een schietpartij op Boat Avenue, een uitgaansgebied voor zowel toeristen als expats in het populaire Thaise vakantieoord. De 44-jarige Rus Dmitry Aleynikov werd op klaarlichte dag te midden van winkelend publiek vier keer in zijn borst geschoten door de voorruit van zijn auto die hij voor zijn favoriete café aan het parkeren was.

Het eiland Phuket is een geliefd toevluchtsoord voor Russische expats. Ⓒ Bloomberg