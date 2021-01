Lucille Werner: ‘Hoezo horen BN’ers niet thuis in de politiek?’

‘Iedereen wordt gezien door de nummer 10.’ Met die campagneslogan hoopt Lucille Werner een plek in de Tweede Kamer te bemachtigen voor het CDA. In de podcast ‘Over hoop’ stoomt presentator Pim Sedee de televisiepersoonlijkheid klaar voor het politieke spel in Den Haag. Is zij klaar voor het nachtenlange debatteren? Heeft ze do’s en don’ts meegekregen van het CDA? En wat wil ze echt voor elkaar krijgen in de samenleving? Ook reageert de presentatrice op alle ophef rond haar carrièreswitch. „Waarom zouden BN’ers niet in de politiek thuishoren?”