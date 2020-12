In de pas met Merkel

De geloofwaardigheid van ’VDL’ staat op het spel volgens Europarlementariërs. Ⓒ Foto REUTERS

BRUSSEL - Een gelikte communicatie, maar tot nog toe weinig concrete resultaten. Bovendien loopt ze - te veel - in de pas bij vooral bondskanselier Merkel en ook president Macron die haar als volslagen outsider op het pluche van voorzitter van de Europese Commissie hebben neergezet. Precies een jaar in functie neemt de kritiek op Ursula von der Leyen in de Brusselse binnenwereld voorzichtig toe.