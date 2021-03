Kamermeerderheid wil debat met oude verkenners

CDA-leider Wopke Hoekstra was donderdag witheet na de blunder van Ollongren. Ze had zichtbaar voor de buitenwereld aantekeningen in haar hand met gevoelige teksten over de positie van CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt en Hoekstra zelf. Na een extra fractievergadering heeft het CDA vrijdag besloten zich aan te sluiten in een steeds langere stoet van partijen die vinden dat de oude verkenners opheldering moeten geven.

PVV-leider Geert Wilders heeft het verzoek voor een debat vrijdag rondgestuurd. Naast het CDA steunen PvdA, FvD, CU, SP, JA21, GL, PvdD, SGP, Volt en Denk de komst van een debat over het schandaal.

VVD-leider Mark Rutte en D66-leider Sigrid Kaag ontkennen dat het om aantekeningen gaat van gesprekken die zij hebben gevoerd met de verkenners. Het blijft een mysterie waar de gevoelige teksten dan wel vandaan komen.

Vertrouwen ’ernstig beschaamd’

Het schandaal belemmert inmiddels de nieuwe ronde formatiegesprekken met verkenners Tamara van Ark en Wouter Koolmees. PvdA-leider Lilianne Ploumen schrijft in een brief aan de twee verkenners dat ze pas na een openbaar debat „op een eventuele uitnodiging voor verdere gesprekken over de formatie wil ingaan.” Volgens haar is het vertrouwen in het formatieproces ’ernstig beschaamd’.

De partij neemt het extra kwalijk dat er op de aantekeningen is gesproken over de positie van een gekozen volksvertegenwoordiger. Het gaat om CDA-stemmenkanon Pieter Omtzigt. Op de aantekeningen die door een blunder van de inmiddels gestopte verkenner Kajsa Ollongren waren te zien voor heel Nederland, staat ’positie Omtzigt, functie elders’.

„Onacceptabel”, schrijft Ploumen in haar brief. „Hierover is onvoldoende verklaring gegeven. Opheldering is noodzakelijk. Ook over andere zaken die ongewild in de openbaarheid zijn gekomen.” Op het document wordt namelijk ook gesuggereerd dat de linkse partijen elkaar niet willen vasthouden in de formatie.

Alternatief

PVV-leider Wilders heeft specifiek voorgesteld om het debat te voeren met de twee vertrokken verkenners Jorritsma en Ollongren. Of dat staatsrechtelijk kan, is nog onduidelijk. Formeel spelen ze geen rol meer in het formatieproces. De Kamer spreekt wel regelmatig externe betrokkenen in een hoorzitting, zoals nu regelmatig het geval is met RIVM-baas Jaap van Dissel.

Wilders wil als alternatief een debat met demissionair minister-president Mark Rutte en Ollongren als minister van Binnenlandse Zaken.

