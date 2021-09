Komodovaraan op rode lijst bedreigde soorten

De komodovaraan leeft op het Indonesische eiland Komodo en enkele andere eilanden. De grootste levende hagedissensoort kan 3 meter lang en 90 kilo zwaar worden, waardoor de vergelijking met een draak zich opdringt. Het dier stond al op de lijst van kwetsbare soorten, maar doordat zijn leefgebied door de stijgende temperatuur en zeespiegel naar verwachting 30 procent kleiner wordt, geldt de varaan nu als bedreigde soort.

Van de 138.374 soorten op aarde is bijna 30 procent met uitsterven bedreigd. Door overbevissing dreigt 37 procent van 1200 haaien- en roggensoorten te verdwijnen. Dat is een derde meer dan zeven jaar geleden. Van de zoogdiersoorten kan ruim een kwart uitsterven en bij vogelsoorten is dat 12 procent.

Maar er is ook positief nieuws. De populatie van vier van de zeven meest beviste tonijnsoorten toont tekenen van herstel. Vangstquota en de aanpak van illegale visserij lijken vruchten af te werpen. Zo is de Atlantische blauwvintonijn, die veel in sushi wordt verwerkt en duizenden euro's kan opleveren, niet langer een zorgenkindje. Dat geldt ook voor de witte en de geelvintonijn. Ook met de zuidelijke blauwvintonijn gaat het beter, maar die soort is nog wel bedreigd.