Onstuimige herfstdag met hagel en onweer

Het wordt 11 tot 12 graden, maar door de onstuimige wind voelt het kouder aan.

In de kustgebieden en op de Wadden is de wind hard tot stormachtig, windkracht 7 tot 8 en zijn zware windstoten mogelijk van 80 km/uur. Op de Wadden kunnen de windstoten rond het middaguur pieken naar 90-95 km/uur. In het binnenland staat een vrij krachtige wind.

Halverwege de middag wordt het minder onstuimig en verdwijnen de zware windstoten geleidelijk.