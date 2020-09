Burgemeester Weterings geeft fouten ruiterlijk toe in gemeenteraad

De VVD-er gaf een vergunning af voor het bekijken van het Europaleague-duel tegen het Schotse Rangers op een groot tv-scherm nabij het stadion, maar tijdens die bijeenkomst negeerden de fans massaal de coronaregels. Van alle kanten kwam er later forse kritiek op het toestaan van het supportersfeest. Het commentaar kwam onder meer vanuit de landelijke politiek - waaronder partijgenoot Klaas Dijkhoff -, maar ook de publieke opinie, politiemensen en zorgpersoneel roerden zich stevig. De oppositiepartijen SP, Lijst Smolders Tilburg en PvdA vroegen een interpellatiedebat aan in de gemeenteraad van Tilburg.

Het debat vond niet fysiek plaats, maar werd digitaal afgewerkt. SP-fractievoorzitter Helma Oostelbos lichtte namens de indieners het verzoek tot het debat toe: „Tegen al het gezonde verstand in verleende de burgemeester toestemming voor dit voetbalfeest terwijl we in een enorme gezondheidscrisis verkeren. Hoe dom kun je zijn? Dit leidde tot groot onbegrip en verontwaardiging en heeft grote schade berokkend aan de geloofwaardigheid en betrouwbaarheid van de lokale overheid. Hoe heeft dit kunnen gebeuren?”

Weterings liet in zijn eerste beantwoording weten de afgelopen vier dagen veel over de zaak te hebben nagedacht: „Ik heb veel mensen die de regels wel naleven en toepassen teleurgesteld. Dat verdient een excuus van mij.”

Openbare veiligheid

Over zijn overwegingen om het feest toe te staan zei Weterings: „De harde kern van Willem II zou sowieso ergens samenkomen. Dat kon niet in de binnenstad. Ik heb echter de openbare veiligheid prioriteit gegeven boven de handhaving van de coronaregels. Dat is niet de goede keuze geweest.”

Op de vraag waarom hij niet ingreep toen tijdens het evenement bleek dat de coronaregels massaal met voeten getreden werden, antwoordde Weterings: „Het stopzetten van de bijeenkomst zou op dat moment tot ongewenste openbare ordeverstoringen geleid hebben.”

Deuk in vertrouwen

Weterings gaf aan te begrijpen dat het vertrouwen in zijn functioneren een deuk heeft opgelopen: „Men zal mij nu extra oplettend gaan volgen. Maar ik heb de afgelopen zeven maanden – ook als voorzitter van de Veiligheidsregio - met alle energie leiding gegeven aan de aanpak van de coronacrisis op een manier zoals we die met zijn allen hebben afgesproken. Ik heb fouten gemaakt en geef die toe. Ik wil het vertrouwen gaan terugverdienen door de aanpak die we voorstaan weer voort te zetten.”

Het debat werd rond 15.45 uur voor een half uur geschorst. De rest van de middag wordt er verder gedebatteerd. SP-ster Oostelbos gaf al aan met een motie van afkeuring te komen op het moment de antwoorden van Weterings in haar ogen niet voldoen.

Verkeerde afweging

Burgemeester Theo Weterings van de gemeente Tilburg erkent dat hij een verkeerde afweging heeft gemaakt toen hij toestemming gaf voor het feest op het Olympiaplein donderdag tijdens een voetbalwedstrijd van Willem II. „Het handhaven van de coronaregels was ondergeschikt aan het handhaven van de orde en veiligheid en dat was een verkeerde keuze”, zei Weterings maandag tijdens een vergadering van de Tilburgse gemeenteraad.

De raad voert een interpellatiedebat met Weterings (VVD). Dit is aangevraagd door Lijst Smolders, PvdA en SP na „de misstanden die hebben plaatsgevonden tijdens de wedstrijd van Willem II tegen de Rangers”, aldus de indieners van de aanvraag. Op het plein verzamelden zich vele honderden mensen, die te dicht bij elkaar stonden, schreeuwden en zongen. Dat is in strijd met de coronaregels.

Excuses

In de raadsvergadering maakte Weterings excuses voor de gebeurtenissen van donderdag. Die excuses waren onder meer gericht aan handhavers en personeel in de zorg. „Ik erken dat ik fouten heb gemaakt”, aldus de burgemeester. Hij zei dat hij voortaan de directeur publieke gezondheid zal betrekken bij de besluitvorming over evenementen zoals het voetbalfeest.

De burgemeester kreeg vanuit de gemeenteraad de vraag waarom hij de raad niet had betrokken bij het nemen van een besluit over het toestaan van het voetbalfeest. Weterings liet daarop weten dat het gebruikelijk is dit in de driehoek (burgemeester, justitie en politie) te bespreken en dat na een dergelijk evenement verantwoording aan de gemeenteraad wordt afgelegd.

Fractievoorzitter Hans Smolders van de grootste oppositiepartij in de raad geeft aan de excuses te aanvaarden: „Voor een burgemeester is het bovendien een grote stap gezet om toe te geven dat zijn geloofwaardigheid een deuk heeft opgelopen. Dat vertrouwen moet ’ie kunnen terugverdienen en die kans willen wij hem ook geven.”

De verwachting is dat de coalitiepartijen Weterings ook zullen steunen.