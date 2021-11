Doden en gewonden door explosies in Servische wapenfabriek

Binnenland

Jongen (14) overleden door koolmonoxide in Haagse woning, agenten medisch gecontroleerd

Een 14-jarige Hagenaar is zaterdagmiddag overleden nadat hij was gevonden in een woning met een hoge concentratie koolmonoxide. Het slachtoffer werd naar het ziekenhuis gebracht en is daar overleden, meldt de politie. Een andere bewoner ligt nog in het ziekenhuis. Vijf agenten moesten mee ter contro...