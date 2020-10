Man (41) springt van balkon tijdens aanhouding

Brandweerlieden in Rotterdam nadat een man met dakpannen begon te gooien en veel kabaal maakte. Ⓒ Mediatv

ROTTERDAM - Een 41-jarige Rotterdammer is dinsdagochtend zwaargewond geraakt nadat hij vanaf een balkon meters naar beneden was gevallen. Daarvoor had hij voor veel overlast gezorgd toen hij over daken liep en met een zwaard zwaaide. Veel hulpdiensten kwamen ter plekke. De man is naar een ziekenhuis gebracht.