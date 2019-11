Duizenden bij manifestatie tegen abortus

Uit een onderzoek van de Universiteit van Tilburg blijkt dat twintigers en dertigers vaker tegen abortus zijn dan de generaties voor hen. SGP-fractievoorzitter Kees van der Staaij, zelf aanwezig bij de manifestatie in Utrecht, vindt dat bemoedigend. "Dat jongeren kritischer zijn, betekent nog niet dat ze in alle gevallen tegen abortus zijn. Maar ze staan wel open om te kijken of we redenen kunnen wegnemen die ervoor zorgen dat vrouwen kiezen voor een dergelijke ingreep, zoals financiële nood of sociale problemen", aldus Van der Staaij in het Nederlands Dagblad.

De demonstratie in Utrecht is een initiatief van de stichting Schreeuw om Leven, een christelijke organisatie die "zich bezighoudt met het levensbegin en levenseinde".

Tegengeluid

Studenten die aan de route wonen hadden als reactie spandoeken opgehangen met teksten als ‘Hou je kerk uit mijn kruis’. Het Humanistisch Verbond was ook aanwezig. Sommigen droegen rode mantels met witte kappen uit de serie The Handmaid’s Tale.