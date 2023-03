7-jarig kind omgekomen, 5-jarige zwaargewond door aanrijding met stadsbus Utrecht

Het ongeluk zou zijn gebeurd bij de kruising tussen de Vleutenseweg en de Van Koetsveldstraat. Hulpdiensten zijn massaal aanwezig, waaronder ook een traumahelikopter. De Vleutenseweg is afgesloten voor onderzoek naar de toedracht van het ongeluk.

Volgens RTV Utrecht is het zevenjarige slachtoffer een meisje. Het zwaargewonde kind, een jongen, is met spoed overgebracht naar het ziekenhuis. Voor de mensen in de bus is slachtofferhulp verleend.