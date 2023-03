7-jarig meisje omgekomen, 5-jarig jongetje zwaargewond door aanrijding met stadsbus Utrecht

Het ongeval gebeurde rond 08.00 uur op de Vleutenseweg, op het puntje van de wijk Lombok. Wat er precies is gebeurd, kon een politiewoordvoerder nog niet zeggen. „We doen onderzoek naar de toedracht, dat gaat nog wel even duren”, aldus de woordvoerder.

De kinderen waren op straat toen de aanrijding plaatsvond. Of ze bijvoorbeeld lopend of op de fiets waren, weet de woordvoerder nog niet. De ouders waren niet aanwezig bij het ongeval. Of de kinderen onderweg waren naar school, weet de zegsman ook niet.

In de stadsbus zat volgens de politie een flink aantal mensen. Ze hebben slachtofferhulp aangeboden gekregen. Ook andere mensen die getuige zijn geweest, kunnen zich hiervoor melden. Dat kan op het politiebureau in de Kroonstraat in de stad. "Het meemaken van een verkeersongeval is zeer ingrijpend", zegt de politie hierover. Mensen kunnen zich ook bij dit politiebureau melden als ze meer informatie willen delen over het ongeluk.

Op Twitter reageert de burgemeester van Utrecht, Sharon Dijksma: „Wat een drama. Mijn hart huilt. Ik wens de nabestaanden en betrokken familieleden alle kracht en sterkte. Ook alle steun voor onze hulpdiensten op wie dit grote impact heeft.”