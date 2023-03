Schok in Utrecht na drama met stadsbus: ’Het geschreeuw ging door merg en been’

Het is rond 08.00 uur in de ochtend wanneer een grote gele stadsbus op de Vleutenseweg in Utrecht, op het puntje van de wijk Lombok, twee kinderen raakt. Zo’n twee uur na het ongeval is de politie nog altijd druk met het onderzoek naar de precieze toedracht. De weg is hermetisch afgezet met rode politielinten. Het gebied rond het rechtervoorwiel van de stadsbus wordt afgeschermd met witte doeken. Onder het achterwiel ligt een kinderschoentje.

„Het leek hier wel oorlogsgebied”, verzucht een voorbijganger die zegt rond de tijd van het ongeluk tal van sirenes te hebben gehoord. „Het is vreselijk, voor iedereen. Ook voor de buschauffeur die een levenslang trauma heeft.”

Ⓒ Koen Laureij

Hele drukke weg

In afwachting van het onderzoek kan de politie vrijdagmiddag nog weinig zeggen over wat zich in de ochtend afspeelde op de Vleutenseweg. Buurtbewoners kunnen zich echter wel voorstellen dat het juist op dit kruispunt mis ging. „Er zijn hier al vaker ongelukken gebeurd. Het is een hele drukke weg, zeker om 8 uur ’s ochtends”, weet Tim Goudswaard. „Dat er nu twee kinderen bij betrokken zijn is wel pittig. Dat komt echt binnen.”

„Je kan aan het begin van het kruispunt wel netjes naar links en vervolgens rechts kijken, maar zeker kinderen zullen niet altijd doorhebben dat halverwege het kruispunt de bussen van beide kanten aan komen razen. Mijn gok is dat het zo mis is gegaan”, zegt Marianne van der Sluis, die met zoontje Max onderweg is naar het speeltuintje in de buurt. „Mijn hart breekt voor de ouders van de slachtoffertjes. Max is mijn grootste geschenk. Ik kan me echt niet voorstellen dat zoiets vreselijks gebeurt. Als ouder ga je kapot.”

Marianne van der Sluis met zoontje Max: ’Mijn hart breekt’ Ⓒ Thijs Rooimans

Een klein groepje mensen aanschouwt van een afstandje de hulpdiensten. Sommigen omdat ze nieuwsgierig zijn naar wat er is gebeurt, anderen voor de persoonlijke verwerking. „Het geschreeuw ging door merg en been”, slikt Liset van den Broek haar tranen weg. „Ik werd er wakker van. Het was echt een oerbrul, die minutenlang doorging. Toen ik hoorde dat een meisje van 7 was overleden kon ik me maar één ding bedenken: dat gegil was van de moeder”, speculeert ze.

Hart van Nederland meldt op basis van getuigen dat het ongeluk voor de ogen van de moeder gebeurde. Een politiewoordvoerder kan dat niet bevestigen. Ook of de kinderen bijvoorbeeld lopend of op de fiets waren, weet de woordvoerder nog niet.

Geen zebrapaden

„Ik neem hier elke dag de bus; heb het altijd al een eng kruispunt gevonden”, vertelt Van den Broek over haar ervaringen. „Als je wil oversteken moet je heel veel heen en weer kijken. Er gebeurt van alles. Deze kant op zijn er ook geen zebrapaden. Als fietser of voetganger moet jij dus rekening houden met het verkeer.”

In de stadsbus zat volgens de politie een flink aantal mensen. Ze hebben slachtofferhulp aangeboden gekregen. Ook andere mensen die getuige zijn geweest, kunnen zich hiervoor melden. Dat kan op het politiebureau in de Kroonstraat in de stad. „Het meemaken van een verkeersongeval is zeer ingrijpend”, zegt de politie hierover. Mensen kunnen zich ook bij dit politiebureau melden als ze meer informatie willen delen over het ongeluk. Op dit moment is niemand aangehouden. De politie heeft contact met mensen die in de bus zaten, onder wie de buschauffeur, aldus de politiewoordvoerder.

Op Twitter reageert de burgemeester van Utrecht, Sharon Dijksma: „Wat een drama. Mijn hart huilt. Ik wens de nabestaanden en betrokken familieleden alle kracht en sterkte. Ook alle steun voor onze hulpdiensten op wie dit grote impact heeft.”

Stilte

Rond 11.00 uur ’s morgens wordt het groepje toeschouwers gewaarschuwd dat er wat staat te gebeuren en er ’mogelijk nog iets te zien zal zijn’. In volkomen stilte vertrekken de buurtbewoners, waarna een brandweerwagen het zicht voor buitenstaanders zo goed mogelijk probeert te versperren. Een klein uurtje later, wanneer de kerkklokken luid twaalf slaan, verlaat een zwarte rouwauto met zwart-wit gestreepte vlaggen het kruispunt, dat voor Utrechters nooit meer hetzelfde zal zijn.