Opvolger Wiersma ’zeer waarschijnlijk vrouw’

Een veel genoemde naam als nieuwe onderwijsminister is die van Sophie Hermans. De huidige fractievoorzitter van de VVD in de Tweede Kamer wordt in coalitiekringen gewaardeerd om haar werk achter de schermen, maar als fractievoorzitter komt ze - ook volgens haar eigen fractieleden - minder goed uit de verf. Eerder deze week maakte Hermans bekend niet te zullen solliciteren naar het lijsttrekkerschap van haar partij.

Als volgende week inderdaad een vrouw wordt benoemd als opvolger van Wiersma, bestaat meer dan de helft van de bewindsliedenploeg uit vrouwen. „Een unicum”, zegt Rutte, die daarna grapte: „Bij gelijke geschiktheid blijven we zoeken naar mannen.”

