Peter Snijders (VVD) nieuwe burgemeester Zwolle

Snijders (VVD) volgt Henk Jan Meijer van dezelfde partij op. De VVD’er stopt op 1 september na 19 jaar lang burgemeester geweest te zijn van Zwolle. Meijer is sinds kort lid van de Eerste Kamer.

Peter Snijders (53) is momenteel burgemeester van de gemeente Hardenberg, ook in Overijssel. Hij was eerder burgemeester in de gemeente De Wolden. Gerdien Rots, voorzitter van de vertrouwenscommissie, noemde Snijders een ondernemend man die past bij het karakter van de stad.

Definitief

Formeel wordt de aanbeveling van Snijders door de gemeenteraad aangeboden aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Kajsa Ollongren. De benoeming is definitief zodra het Koninklijk Besluit daartoe getekend is. Het streven is dat de nieuwe burgemeester van Zwolle in september begint.