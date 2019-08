Dief haalt slapende vrouw uit auto en steelt voertuig

Autoriteiten troffen de gestolen auto dezelfde dag nog aan in Trenton, een naastgelegen stad. Ⓒ Hollandse Hoogte / REX by Shutterstock HH

NEW JERSEY - Geen nachtmerrie maar bittere werkelijkheid. Een 80-jarige vrouw uit de Amerikaanse staat New Jersey viel in haar geparkeerde auto in slaap. Toen ze wakker werd, lag ze op de oprit en was haar voertuig weg.