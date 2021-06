Twee dodelijke slachtoffers na botsing trein en auto Boazum

Hoe het ongeluk op de onbewaakte overgang precies heeft kunnen gebeuren, is nog onduidelijk, zei een woordvoerder. In de trein zaten drie passagiers en de machinist, er was geen conducteur aan boord. Zij zijn „met de schrik vrijgekomen” en hebben met bussen hun weg kunnen vervolgen.

De spoorbeheerder meldt dat de onbewaakte spoorwegovergang uiterlijk begin 2023 wordt omgebouwd tot een bewaakte overgang. Eind 2020 is hierover overeenstemming bereikt met de provincie en de gemeente. Volgens ProRail is de aanleg van een beveiligde overweg „complex en tijdrovend juist met het oog op de veiligheid. De overwegsystemen moeten we goed aansluiten op bestaande systemen en overwegen langs de baan en met de communicatie van de treinverkeersleiding.”

De slachtoffers zijn een 79-jarige vrouw en een 79-jarige man uit Schagen, liet de politie zaterdagavond weten.