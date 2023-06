Staatsagent raadt Kaag aan KLM harder aan te pakken

Kremers, die toezicht hield op de miljardensteun van het kabinet voor KLM, haalt in een laatste rapportage nog een keer hard uit naar het luchtvaartbedrijf. Dat heeft zich volgens hem meermaals niet aan de voorwaarden voor de coronasteun gehouden. Sinds een maand is dat steunpakket opgezegd, en houdt het werk van de staatsagent op, maar volgens Kremers moet Kaag overwegen KLM alsnog ter verantwoording te roepen.

’Verbloemt en verdraait’

De staatsagent stelt dat KLM zich op meerdere vlakken niet aan de steunafspraken heeft gehouden. Volgens Kremers heeft het luchtvaartbedrijf te weinig gedaan om de (loon)kosten structureel te verlagen, onterecht een winstdeling uitgekeerd en niks gedaan om fiscale voordelen voor piloten te beëindigen. Bovendien ’verbloemt en verdraait’ KLM in zijn jaarverslag volgens Kremers de feiten rond het naleven van de steunvoorwaarden.

KLM slaat in een brief aan het ministerie van Financiën hard terug naar de staatsagent. Die schrijft volgens het luchtvaartbedrijf in zijn laatste rapportage ’onjuistheden en ongefundeerde persoonlijke meningen’ op. Volgens KLM is er ’feitelijk geen enkele grond’ voor een ingreep van het kabinet en worden de beschuldigingen over het jaarverslag ’op geen enkele manier onderbouwd’.

Hoogtepunt

Daarmee is de al langer lopende strijd tussen KLM en de staatsagent aan het einde van Kremers’ werk tot een hoogtepunt gekomen. Vorige week viel rond KLM al te horen dat er met angst en beven naar het laatste rapport werd uitgekeken. En eerder was er veel irritatie omdat de staatsagent zich in de ogen van mensen in de luchtvaart ook bemoeide met zaken waar hij niet over ging.

In een reactie op de laatste rapportage slaat minister Kaag (Financiën) een mildere toon aan dan de staatsagent, maar ze is wel kritisch op KLM. De minister is positief over het snelle afbetalen van de steun en de inzet van het luchtvaartbedrijf op ’leefbaarheid en duurzaamheid’. Maar ze is ’opnieuw teleurgesteld in de naleving door KLM van de bedrijfseconomische voorwaarden’.

Of Kaag overgaat tot een gang naar de rechter, laat Kaag nog in het midden. Ze gaat de komende tijd kijken of ’eventuele vervolgstappen wenselijk en (juridisch) haalbaar zijn’. Eerder deze week liet ze al doorschemeren weinig te voelen voor een gang naar de rechter: „Het afdwingen van naleving via de rechter brengt per definitie het risico van een langlopend proces met een onzekere uitkomst met zich mee.”