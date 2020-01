Zaak moord advocaat Wiersum volgen op videoscherm: ’Dit is heftig hoor’

Ⓒ ANP

Amsterdam - Ook in de Amsterdamse rechtbank aan de Parnassusweg konden belangstellenden de inleidende zitting rondom de moord op advocaat Derk Wiersum volgen. Daar was speciaal een zaal opengesteld waar de zitting op een groot videoscherm werd vertoond. Een kleine dertig mensen nam plaats in de zaal. Met een brok in hun keel keken ze naar de zitting, waar verdachte Giërmo B. moest voorkomen. „Dit is heftig hoor.”