Omgekeerde Nederlandse vlag bij Torentje geplaatst, proces-verbaal opgemaakt

Aanhangers van actiegroep Nederland in Verzet protesteren zaterdag op de Dam met diverse truckers, vissers en boeren tegen het regeringsbeleid. Ⓒ ANP / Sandra Uittenbogaart

DEN HAAG - Meerdere mensen hebben zaterdag een omgekeerde Nederlandse vlag bij het Torentje op het Binnenhof in Den Haag geplaatst. Op foto's is te zien hoe twee zwemmers via de Hofvijver de vlag, die is bevestigd aan twee palen, plaatsten tegen het gebouw waarin de werkkamer van minister-president Mark Rutte zich bevindt. Na ongeveer een uur is de vlag weer weggehaald, laat een woordvoerder van de politie weten.