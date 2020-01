’Vermiste’ jongens (8, 10) in Breda waren aan het voetballen

Volgens Omroep Brabant was het achtjarige jongetje al sinds 16.00 uur vermist. De tienjarige jongen werd enkele uren later als vermist opgegeven.

De ouders van de tienjarige schrokken nadat ze de Burgernetmelding voor de jongere jongen ontvingen. Politiewoordvoerder Eric Passchier zegt tegen Omroep Brabant: „Zij misten hun zoontje al, maar hij was al een keer eerder te laat thuisgekomen. Ze zijn daarom eerst zelf rond gaan bellen en gaan zoeken. Toen de Burgernetmelding binnenkwam, legden ze een verband.”

Wanneer een hoge prioriteit?

Passchier legt aan de omroep uit dat wanneer het om heel jonge kinderen gaat de vermisingen altijd een hoge prioriteit krijgen. Ook was het al laat op de avond: „Na verloop van tijd wordt er opgeschaald tot het maximale wat we kunnen doen.”

In sommige gevallen verklaart de woordvoerder dat er langer wordt gewacht voor er wordt opgeschaald: „Bij een vermissing van een 17-jarige die al twintig keer eerder wegliep, wachten we even. Dan bellen we bijvoorbeeld de mensen bij wie ze eerder gevonden zijn. Tenzij er medische reden is om direct te gaan zoeken.”