Eerste vaatje haring onder de hamer

Vorig jaar bracht het eerste vaatje Hollandse Nieuwe 78.000 euro op. Ⓒ ANP

SCHEVENINGEN - Liefhebbers van haring kunnen de komende tijd hun hart weer ophalen. Dinsdag is ’ie er namelijk weer, Hollandse Nieuwe. Met de veiling van het eerste vaatje, dinsdagmiddag op de Scheveningse visafslag, gaat het haringseizoen officieel van start. Vanaf woensdag is de haring overal in het land te koop.