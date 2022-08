Dronken grap loopt uit de hand: artsen verwijderen stalen beker uit anus van man

Al deze dagen kon hij namelijk niet naar het toilet. Zijn maag begon op te zwellen maar uit schaamte durfde hij het aan niemand te vertellen, schrijft New Indian Express.

De man, die in een katoenspinnerij werkt, was wezen borrelen met zijn vrienden. In beschoken toestand kwamen ze naar eigen zeggen tot het briljante plan om ’als grap’ een van de bekers in de anus van de 45-jarige te stoppen. Een poging om de beker, van ruim acht centimer breed en vijftien centimer lang, daarna te verwijderen deed de boel alleen maar verergeren. Het voorwerp schoot verder omhoog in zijn rectum.

Na tien dagen werd de pijn zodanig ernstig dat hij toch besloot naar het ziekenhuis te gaan. Op de röntgenfoto signaleerden artsen de stalen beker en besloten deze operatief te verwijderen.

De patiënt moest vervolgens nog enkele dagen in het ziekenhuis blijven omdat zijn darmen nog niet functioneerden. In de tussentijd kreeg hij een stoma.

Alcoholverbod

De actie van de mannen zal hoogstwaarschijnlijk bestraft worden door de autoriteiten. In de staat Gujarat geldt namelijke een alcoholverbod.