Lichaam gevonden in tent op festival Decibel in Hilvarenbeek

Volgens de politie is de overledene in de ochtend in een tent gevonden op het campingterrein van Beekse Bergen, waar het festival wordt gehouden. De politie meldt dat er nog geen uitsluitsel is over de doodsoorzaak van de 19-jarige. Er wordt uitgegaan van een medisch incident.

Een woordvoerder van Decibel Outdoor bevestigt dat er in de loop van zaterdagochtend een incident is geweest met een bezoeker op het festivalterrein. „Die persoon is afgevoerd met de ambulance. Later hoorden wij helaas dat diegene is overleden.” De woordvoerder noemt het overlijden „verschrikkelijk.” „Ons medeleven voor alle nabestaanden.”