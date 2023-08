Lichaam gevonden in tent op festival Decibel in Hilvarenbeek

Volgens de politie is de overledene in de ochtend in een tent gevonden op het campingterrein van Safaripark Beekse Bergen, waar het festival wordt gehouden. De politie onderzoekt of er verkeerde drugs in omloop zijn en of de festivalganger daardoor om het leven is gekomen.

In 2012 overleed ook een 19-jarige man nadat hij onwel werd op het festivalterrein van Decibel.