Kabinet roept Nederlandse bedrijven op om Russische kolen en olie te beperken

Jetten reageert daarmee op een motie van GL-leider Jesse Klaver en PvdA’ers Lilianne Ploumen en Kati Piri, die het kabinet oproepen om voor 1 mei 2022 een ‘concreet afbouwpad’ voor Russische olie, gas en kolen te presenteren.

Jetten constateert ‘dat de markt zich al aan het aanpassen is als natuurlijk gevolg van de oorlog in Oekraïne, en dat importen van kolen en olie uit Rusland reeds teruglopen. Ik juich deze ontwikkeling van harte toe, en roep bedrijven op om de import van Russische olie en kolen zoveel mogelijk te blijven beperken”.

Naar aanleiding van de oorlog in Oekraïne en de enorme energieprijzen is het kabinet al bezig met maatregelen om de gasvraag te verlagen, maar een deel van Europa is afhankelijk van Russisch gas. De gaskraan gaat daarom niet dicht. Vooral voor landen die ten oosten liggen van Nederland is de leveringszekerheid in het geding als de gaskraan uit Rusland dicht gaat.

Nederland neemt wel maatregelen om minder afhankelijk te worden: er komt onder andere meer lng (vloeibaar gas) naar Nederland via schepen. Nederland zal ook de vulling van gasopslagen vergroten. „Daarnaast zal de staatssecretaris Mijnbouw uw Kamer binnenkort informeren over de ondersteuning van gaswinning op de Noordzee tijdens de transitiefase naar een duurzame energievoorziening”, aldus Jetten.