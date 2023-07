’Helft geneeskundestudies denkt aan afschaffen ’cum laude”

Dat blijkt uit een rondgang van Trouw langs alle universitair medische centra (UMC’s) in Nederland.

De betreffende UMC’s hopen daarmee vooral de prestatiedruk onder geneeskundestudenten te verminderen. Die is op dit moment hoog. Zeker een kwart van de bachelorstudenten en co-assistenten loopt een hoog tot zeer hoog risico op een burn-out, bleek begin dit jaar uit onderzoek van belangenorganisatie De Geneeskundestudent. Het uitdelen van een beperkt aantal cum laudes zou de onderlinge concurrentiestrijd tussen studenten verder aanwakkeren, is de gedachte.

Studentenorganisatie blij met afscheid cum laude

Het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) vindt het een goede zaak dat de helft van de geneeskundeopleidingen in Nederland af wil van het uitdelen van cum laudes. „Hiermee kunnen we afstappen van het onderwijs als cijferfabriek, waarin slechts studenten met de hoogste cijfers komen bovendrijven”, zegt voorzitter Demi Janssen. „We willen de nadruk leggen op leren, in plaats van op presteren.”

Ook hoopt de studentenorganisatie dat het afschaffen van cum laude ervoor zorgt dat geneeskundestudenten eerder feedback durven vragen. Volgens Janssen doen studenten dat niet, uit angst om lagere cijfers te halen. „Dan schiet je als opleiding je doel voorbij. We hopen dat het afschaffen van ’cum laude’ zorgt voor een grotere focus op het geven van feedback. Daarom roepen wij opleidingen, ook in andere sectoren, op dit goede voorbeeld te volgen.”