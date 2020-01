Staat: medische zorg Van Laarhoven in cel is nu voldoende

Martijn Schoolenberg is vanaf 14.00 in de rechtbank aanwezig. Lees onderaan dit bericht zijn tweets.

De landsadvocaten verwezen ook naar een ’fit-to-fly’-verklaring die Thailand aan Van Laarhoven gaf om te mogen vliegen. Ook moet Nederland zich aan de afspraken met Thailand houden om een betrokkene de straf uit te laten zitten.

Advocaat Geert-Jan Knoops eiste dat zijn cliënt direct wordt vrijgelaten om in een academisch ziekenhuis te worden onderzocht en behandeld. Volgens hem zijn enkele aandoeningen levensbedreigend. Bovendien wil Knoops dat de detentie wordt onderbroken in verband met een gratieverzoek en een bodemprocedure. Volgens hem maakt dat verzoek grote kans, omdat de Staat onzorgvuldig zou hebben gehandeld waardoor Van Laarhoven in een Thaise cel terechtkwam.

De aanklager verdenkt Van Laarhoven van belastingfraude, lidmaatschap van een criminele organisatie en het witwassen van twintig miljoen euro. Hij zou zich daaraan schuldig hebben gemaakt in de tijd dat hij eigenaar was van coffeeshopketen The Grass Company in Noord-Brabant. Zes jaar geleden kreeg Van Laarhoven in Thailand een celstraf opgelegd. De 59-jarige Tilburger werd daar vervolgd op aanwijzing van de Nederlandse aanklagers. Dat bleek een onvoorzichtige handeling, oordeelde de Nationale Ombudsman.

Medische aandoeningen

Nu Van Laarhoven na vele inspanningen van Nederland Thailand heeft mogen verlaten, ziet justitie in Brabant ruimte hem ’binnenkort’ als verdachte te horen in de strafzaak en dient hij ook nog een deel van de straf die in Thailand open staat uit te zitten. Volgens de advocaten van Van Laarhoven kan hij dat proces niet afwachten in de cel, omdat hij zeventien verschillende aandoeningen heeft.

Bekijk ook: Kabinet breit blunder met Van Laarhoven recht met peperdure missie

Bekijk ook: Coffeeshopbaas Van Laarhoven vanuit Thailand onderweg naar Nederland

Zo zou hij kampen met ernstige pijn op zijn borst, mogelijke huidkanker, gehoorverlies, oorsuizen, gehoorinfecties, aanhoudende mondontstekingen, brandende en tranende ogen, een ontsteking van het binnenste gewrichtskapsel van zijn schouder, enorme hoofdpijnen, hevige maagpijn, klachten in lever en nieren, galstenen, terugkerende infecties in de rug, schurft, last van heupen en knieën, vergroeiingen aan zijn voeten, slaapapneu, een hoge bloeddruk en PTSS.