Politie vindt 41 migranten in koelwagen

Het koelsysteem van de vrachtwagen stond uitgeschakeld, voegde hij eraan toe.

De politie stopte de vrachtwagen op een snelweg in de buurt van de Noord-Griekse stad Xanthi voor een routinecontrole. De agenten arresteerden de bestuurder en brachten hem en de migranten naar een nabijgelegen politiebureau voor identificatie.

Vorige maand werden 39 migranten gevonden in de koeltrailer van een vrachtwagen in Engeland. Zij overleefden de rit niet. De slachtoffers waren allen afkomstig uit Vietnam. In Vietnam zijn meerdere mensen aangehouden voor mensensmokkel. Ook de 25-jarige Noord-Ierse vrachtwagenchauffeur werd gearresteerd.