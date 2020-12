Slechts kwart van de Nederlanders heeft CoronaMelder-app

Ⓒ ANP/HH

Den Haag - Bijna 48.000 gebruikers van de CoronaMelder-app hebben zich laten testen op het coronavirus na een notificatie dat ze te dicht bij een besmet persoon waren geweest. Dat blijkt uit nieuwe cijfers die De Telegraaf heeft ingezien. Hoewel het ministerie optimistisch is over de effectiviteit van de app, is er nog flink wat werk aan de winkel.