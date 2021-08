Voorbijganger voorkomt dat man van viaduct springt

De politie beschrijft de heldendaad op Facebook. „Toen we bij het viaduct kwamen zagen we dat er iemand met de man in gesprek was, terwijl de man al over de reling was geklommen.” De voorbijganger kon de man vastpakken en met de hulp van politieagenten „is de man uiteindelijk met veel moeite in veiligheid gebracht.”

De redder is door de politie bedankt met een bosje bloemen.

Praten over zelfdoding kan op de site van 113 Zelfmoordpreventie of bel 0900-0113.