YouTube-ster en rallyrijder Ken Block (55) overleden

Het fatale ongeval gebeurde in de bergen van de Amerikaanse staat Utah. Block was op zijn sneeuwscooter onderweg op een steile afdaling toen hij door nog onduidelijke oorzaak over de kop sloeg. De scooter kwam vervolgens op de coureur terecht, melden lokale media. Block overleed ter plaatse.

Block haalde gedurende zijn loopbaan meerdere overwinningen in de rallysport in de VS. Vele malen bekender werd hij via zijn stunts die hij via YouTube deelde. Hij bereikte miljoenen mensen. In de wereld van de autosport wordt geschokt gereageerd op zijn overlijden. Block had bijna 2 miljoen volgers op YouTube.