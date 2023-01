Honderden toeristen gestrand in Machu Picchu na sabotage spoorweg

De overheid zegt te willen voorkomen dat bezoekers van Machu Picchu wat overkomt. Behalve de ruïnestad hoog in de bergen zijn ook de toegangswegen, zoals de wandelpaden, dicht. Eerder werd de treindienst naar het dorp Aguas Calientes, in de buurt van de historische trekpleister, al opgeschort. Demonstranten hadden het spoor beschadigd.

Zeker vierhonderd mensen, waaronder driehonderd buitenlanders, zijn gestrand in Aguas Calientes. Zij dringen aan op evacuatie. Volgens de Peruaanse minister voor Toerisme kunnen toeristen niet weg omdat de spoorweg op meerdere plekken is beschadigd. Sommige toeristen vertrekken volgens de minister lopend richting het dichtstbijzijnde dorp dat is aangesloten op het wegennet, maar de wandeling van minstens zes uur is niet voor iedereen weggelegd.

December

In december werden al toeristen geëvacueerd uit Machu Picchu. Toen hadden demonstranten de spoorlijnen geblokkeerd met stenen.

De aanhoudende protesten richten zich tegen president Dina Boluarte. Zij kwam aan de macht na de afzetting van haar voorganger Pedro Castillo. Hij werd in december uit zijn ambt gezet en gearresteerd toen hij probeerde een motie van wantrouwen te voorkomen. De demonstranten eisen het aftreden van Boluarte en de vrijlating van de ex-president.