Kantoren mediabedrijf DPG in Nederland en België extra beveiligd

In Antwerpen werd maandagavond het hoofdkantoor van DPG Media ontruimd nadat onbekenden dreigden met een aanslag op het kantoor. Ⓒ AFP

ANTWERPEN - De kantoren van kranten- en televisiebedrijf DPG Media in Nederland worden extra beveiligd met behulp van privé-bewaking, naar aanleiding van de dreiging in Antwerpen. Dat heeft een woordvoerster van DPG in België laten weten. „De kantoren in België en Nederland krijgen extra beveiliging. Omdat er in Nederland geen dreiging is geweest, wordt dit niet gedaan door de politie, maar we hebben uit voorzorg privé-bewaking ingeschakeld”, aldus de woordvoerster.