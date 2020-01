Brand doodt apen in verblijf dierentuin Krefeld

De dierentuin berichtte dat "onze ergste angsten werkelijkheid zijn geworden". Het verblijf brandde volkomen af. In het apenhuis van de dierentuin verbleven orang-oetans van Borneo, westelijke laaglandgorilla‘s, chimpansees, klauwapen, agoeti's, vleermuizen en vogels.

Het is niet bekend wat de oorzaak van de brand is geweest, maar waarschijnlijk heeft vuurwerk of een hemellantaarn een rol gespeeld. Het aangrenzende gorillaverblijf bleef gespaard. Daar woont een zevenkoppig gorillagezin. De dierentuin van Krefeld, circa 30 kilometer ten oosten van Venlo, trekt elk jaar ongeveer 400.000 bezoekers.