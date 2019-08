’Vermiste tiener Maleisië stierf hongerdood’

Het lichaam van het meisje werd dinsdag gevonden na een uitgebreide zoekactie in het oerwoud ten zuidoosten van de Maleisische hoofdstad Kuala Lumpur. Ⓒ REUTERS

SEREMBAN - Het 15-jarige Frans-Ierse meisje Nora Anne Quoirin dat in Maleisië dagenlang werd vermist, is gestorven aan inwendige bloedingen, waarschijnlijk veroorzaakt door honger en stress. Volgens lokale autoriteiten heeft lijkschouwing uitgewezen dat geen sprake is geweest van seksueel misbruik. Evenmin is er bewijs dat zij slachtoffer is geweest van een ontvoering, zoals haar familie vermoedde.