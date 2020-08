’Man kopje onder in Brabantse zwemplas’

Recreanten vormen gezamenlijk een lijn om het water na te lopen na de vermeende vermissing van een man. Ⓒ Tiplijn Telegraaf

OMMEL - Bij een zwemplas in Ommel is vermoedelijk een man vermist geraakt. Tientallen zwemmers helpen - hand in hand - met het zoeken naar de zwemmer. Ook elders in het land zijn zoekacties gaande nadat zwemmers in de problemen raakten.