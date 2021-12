Medewerker gevangenis Sittard verdacht van ambtelijke corruptie

Premium Binnenland

Ontsnapping met helikopter uit de gevangenis is reëel scenario

Bijna was het hun gelukt. Mocro-maffia-kopstuk Benaouf A. wachtte op 11 oktober 2017 in zijn cel in de gevangenis in Roermond gespannen op het klappende geluid van een helikopter. Maar de heli die hem zijn vrijheid terug moest bezorgen, kwam niet dankzij een huzarenstukje van de politie.