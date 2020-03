Bevallingen in hotel om Brabants ziekenhuis te ontlasten

Het geboortecentrum komt in hotel Van der Valk Veghel-Uden, waar een aantal kamers geschikt worden gemaakt. ,,Onder andere wordt de vloerbedekking vervangen door zeil. Ook komt er een uitslaapkamer en een werkkamer voor de verloskundige’’, zegt woordvoerder Vincent van Leeuwen namens het ziekenhuis tegen het Brabants Dagblad. Vrouwen kunnen er samen met hun verloskundige terecht voor een veilige bevalling.

„Nederland is in het buitenland befaamd om de goede geboortezorg, maar ook om de vrijheid die vrouwen hebben om te kiezen tussen thuisbevallen of poliklinisch in het ziekenhuis bij een normale bevalling” , zegt KNOV-directeur Charlotte de Schepper. „Nu de ziekenhuizen in bepaalde regio’s, zoals hier in Brabant, aangeven alle hulp te kunnen gebruiken om de juiste zorg aan coronapatiënten te kunnen bieden, staat die vrijheid onder druk. Bovendien vonden we het als verloskundigen tijd om ons steentje bij te dragen om de ziekenhuizen te ontzien in deze moeilijke tijd. We beginnen dit weekend al met het ombouwen van hotelkamers.”

De KNOV kijkt of er ook in andere regio’s in het land alternatieve plekken om poliklinisch te bevallen mogelijk zijn.