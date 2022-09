Dode bij zware naschok in Mexico

Het epicentrum lag weer in de staat Michoacan, bij de plaats Coalcoman. Volgens lokale journalisten deed de schok ook de gebouwen schudden in Mexico-Stad, op honderden kilometers van het epicentrum. De vrouw die is overleden zou tijdens de evacuatie in de hoofdstad van de trap zijn gevallen. Het gebouw waar ze in was, begon op dat moment te schudden.

De aardbeving van maandag had een kracht van 7.5 en kostte twee mensen het leven. Toen was ook een tsunamiwaarschuwing uitgegeven, maar dat is bij de naschok niet nodig. Er zijn geen meldingen van grote schade.