Kamer wil openheid over gesleep met atoombommen in Nederland

Al tientallen jaren zijn Amerikaanse kernbommen opgeslagen in Volkel. Hoewel de regering dat nooit officieel heeft bevestigd, hebben oud-premiers Dries van Agt en Ruud Lubbers dit eerder wel erkend. Vanwege de oorlog in Oekraïne zouden de Verenigde Staten bezig zijn om nucleaire wapens in Europa ’vervroegd te moderniseren’: dat zou óók gelden voor de bommen in Volkel.

Maar of en wanneer dit gebeurt, is voor de Tweede Kamer een raadsel. Eind vorig jaar steunde een Kamermeerderheid een motie van Jasper van Dijk (SP) waarin het kabinet om meer informatie werd gevraagd. Maar dat leidde nergens toe. „Ik vind dat de democratie daarmee geen recht wordt gedaan”, zegt Van Dijk deze week in een debat met minister Hoekstra.

Frustrerend

PvdA-Kamerlid Kati Piri spreekt van een ’irritante discussie’. „Je moet een debat kunnen voeren over de wenselijkheid van de vernieuwing van kernwapens in Nederland, desnoods achter gesloten deuren”, vindt Piri. Volgens D66’er Sjoerd Sjoerdsma worden de atoombommen bij modernisering ’verwijderd, gemoderniseerd en weer teruggebracht’. „We moeten weten wat dit betekent voor mensen die in de buurt wonen”, vindt Sjoerdsma. Ook VVD-Kamerlid Ruben Brekelmans is er voorstander van om ’in een vertrouwelijke setting’ iets meer informatie te krijgen.

Na aandringen zegde Hoekstra toe dat hij de kwestie opnieuw in het kabinet wil bespreken. „Dit gaat niet over een huis-tuin-en-keukenonderwerp”, stelt hij. „Het ligt buitengewoon gevoelig. Het is niet voor niks al decennia het gebruik om er niet voor te kiezen dit onderwerp in het volle publieke discours te bespreken.” Van het nieuwe kabinetsoverleg verwacht Hoekstra daarom niet veel: „Daar ben ik eerlijk gezegd heel sceptisch over.”