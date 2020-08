Willem Engel van Viruswaarheid: ’Niet ver meer van Jodenster af’

„De vergelijkingen met de Jodenster zijn al gemaakt en ik denk dat we er niet meer ver vandaan zitten. En we hebben heel veel Joodse mensen in onze eigen organisatie. Dit zijn niet mijn woorden, maar hún woorden. Dat klinkt heel hard, maar het is echt wat er aan de hand is”, aldus de 43-jarige Engel. De stadswandeling in Rotterdam, waarvan Engel zegt er spontaan heen te zijn gegaan, werd „verstoord door de politie”, zegt hij voor de camera van RTV Rijnmond. Hij overweegt aangifte tegen een agent. De groep liep vanaf het Schouwburgplein naar het Stadhuis. Er zijn geen aanhoudingen verricht, laat de politie weten.

De actiegroep maakt al langer kanttekeningen bij het coronabeleid van het kabinet, zoals handhaving in de buitenlucht, terwijl het virus volgens de actievoerders dan amper overdraagbaar is. „Het is complete kolder dat je hier nu met een mondkapje moet rondlopen. Dit geeft aan dat we echt in bezet gebied leven”, zegt Engel, die ooit biofarmaceutische wetenschappen studeerde.

Volgens Viruswaarheid ’daalt het zuurstofgehalte in het bloed’ door het dragen van een mondkapje en zou het lichaam daardoor onvoldoende zuurstof binnenkrijgen. „De mondkapjesplicht is ook onrechtmatig volgens de grondwet. Het is triest om te zien hoe de zogenaamde burgervader zijn volk verraadt.”

Rotterdam: dit is noodzaak

Volgens de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond is de verplichting nodig omdat het virus weer oplaait. Er is sprake van een verdriedubbeling in het aantal besmettingen de afgelopen weken. „Dit gebeurt vooral op plekken waar veel mensen samenkomen en afstand houden lastig is. Een mondkapje kan hierbij helpen. Het RIVM heeft geconcludeerd dat het dragen van een mondkapje ertoe kan leiden dat mensen voorzichtiger worden en meer afstand houden tot elkaar.”