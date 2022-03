Premium Het beste van De Telegraaf

’Zo doen ze het al sinds de Tweede Wereldoorlog’ Bombarderen kinderziekenhuis bewuste tactiek? ’Doel is heilig bij de Russen’

Door Emile Kossen Kopieer naar clipboard

Totale verwoesting na het Russische bombardement op het kinderziekenhuis in Marioepol. Ⓒ via REUTERS

Amsterdam - Met het bombarderen van een kinderziekenhuis in de omsingelde stad Marioepol bereikt de oorlog in Oekraïne een nieuw dieptepunt. Het is waarschijnlijk geen toevallige aanval van de Russen, maar deel van een bewuste strategie. „Zo doen ze het al sinds de Tweede Wereldoorlog.”