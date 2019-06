VVD’er nieuwe burgemeester in PvdA-bolwerk Groningen

Dat heeft de vertrouwenscommissie van de gemeenteraad van Groningen vanavond bekend gemaakt. Schuiling was eerder wethouder in Groningen. Het is opmerkelijk dat Groningen nu voor een burgemeester van VVD-huize kiest, zeventig jaar lang waren het PvdA’ers. Eveneens saillant is dat er toch voor een mannelijke burgemeester is gekozen. De voorkeur in Groningen lag namelijk duidelijk bij een vrouw.

