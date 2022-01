Jan Paternotte nieuwe fractievoorzitter D66

Paternotte (37) is de opvolger van Sigrid Kaag, die sinds maandag eerste vicepremier is en minister van Financiën werd in het kabinet Rutte-IV.

Paternotte is sinds 2017 Tweede Kamerlid. Hij voerde onder andere het woord over het coronabeleid, waar hij zich ontpopte tot pleitbezorger van het 2G-coronatoegangssysteem.

Voor zijn Kamerlidmaatschap was hij fractievoorzitter van de lokale D66-fractie in Amsterdam (van 2006 tot 2017). In de hoofdstad werd zijn zichtbare campagne in 2014 door de kiezers beloond met een historisch aantal zetels (14), waardoor de PvdA voor het eerst sinds de Tweede Wereldoorlog naar de oppositiebankjes werd verwezen.

Na zijn lokale fractievoorzitterschap werd Paternotte onder andere woordvoerder in de Tweede Kamer op het gebied van luchtvaart. Zo pleitte hij bijvoorbeeld voor een C02-plafond voor Nederlandse luchthavens.

Kaag was eerder minister van Buitenlandse Zaken in het kabinet Rutte III. Ze trad in september 2021 af vanwege de acute crisis in Afghanistan en werd daarna opnieuw fractievoorzitter in de Tweede Kamer. Maar nu zij opnieuw toegetreden is tot het kabinet komt het fractievoorzitterschap dus in andere handen.

Dinsdag werd ook bekend dat de VVD Sophie Hermans verkoos als fractievoorzitter. Zij was na de Tweede Kamerverkiezingen in maart 2021 al waarnemend fractievoorzitter, omdat lijsttrekker Mark Rutte tevens premier was. Bij het CDA gaf Wopke Hoekstra het stokje dinsdag over aan Pieter Heerma, die eerder ook al CDA-partijleider in de Tweede Kamer was.